La atleta costarricense, Daniela Rojas, fue notificada esta mañana de su clasificación al Mundial de Atletismo Tokio 2025 en los 400 metros vallas, gracias a su posición en el ranking. La noticia fue confirmada por World Athletics.

La tica competirá junto a Gerald Drummond y Diana Bogantes, quienes representarán a Costa Rica en la justa internacional.

Cabe destacar que este será el primer mundial mayor de Atletismo en la carrera de Daniela Rojas, donde buscará dejar el nombre del país por todo lo alto.

