El diputado oficialista Daniel Vargas, quien integró la comisión especial legislativa sobre la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y que analizó el caso conocido como Barrenador, existió una “manipulación de la información bárbara y cochina” con el objetivo de presentar a Marta Eugenia Esquivel “prácticamente como una delincuente”.

El diputado señaló en el podcast El Bien y el Mal de Grupo Extra, que hubo una complicidad entre la auditoría, la Contraloría y la Fiscalía para acelerar los procesos en contra de la expresidenta ejecutiva de la Caja.

Según Vargas, la gestión de Esquivel comenzó a incomodar a sectores relevantes y al “estatus quo” institucional, por lo que buscaron una forma rápida de quitarla de en medio.

Aseguró que, a través de la comisión, quedó demostrado que la contratación de las cooperativas (punto central

del caso) representa un beneficio económico para la institución y una mejor calidad en el servicio para más de 560 mil personas.

Mencionó que la propia Caja estableció que la diferencia de costo entre la prestación del servicio por parte de la institución versus las cooperativas era de 18 mil millones de colones a favor de estas últimas para el caso 2026.

Vargas concluyó que el nivel de servicio en los EBAIS administrados por cooperativas es superior al de los administrados directamente por la Caja, y que la oposición a este modelo se debe a una “gobernanza interna” que impide mejoras en la institución.

El oficialista describió una relación de conflicto con la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Dinorah Barquero y una de profunda admiración y respeto hacia la jefa de su fracción, Pilar Cisneros.

En el caso de la verdiblanca calificó la relación como “sumamente difícil” y destacó la describió como “absolutamente hostil y grosera”, basándose en conversaciones filtradas de un chat grupal de los 57 diputados donde ella lo trata “como le da la gana”.

El diputado mencionó que esta actitud rompe cualquier posibilidad de construir una amistad o una relación de trabajo más allá de ser compañeros.

Confesó que, aunque él solo le faltó al respeto en una ocasión y le pidió disculpas por ello, para la diputada eso no significó nada y los ataques continuaron de forma innecesaria.

En contraste, Vargas describió a Pilar Cisneros como una “mujer extraordinaria” con una fuerza impresionante, resaltando su liderazgo dentro de la fracción oficialista.

El ejemplo de Cisneros “arrastra”, ya que es la primera en llegar (a las 6:00 a. m.) y de las últimas en irse de la Asamblea Legislativa.