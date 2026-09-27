Daniel Céspedes anuncia nuevo trabajo tras su salida de Teletica

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El periodista y presentador Daniel Céspedes confirmó este domingo que ya tiene un nuevo trabajo, apenas dos días después de que se conociera su salida de Televisora de Costa Rica (Teletica).

El comunicador dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde además agradeció a las personas que le enviaron mensajes de apoyo tras su salida del canal.

Céspedes se incorporará a Visible Costa Rica, donde estará al frente de un nuevo espacio llamado “Sin Filtros”.

“Todos sus buenos deseos se cumplieron más rápido de lo que pensé”, escribió Céspedes.

En el programa, Céspedes tendrá a su cargo tanto la conducción como la producción del espacio, la propuesta contempla entrevistas y conversaciones con empresarios, políticos y deportistas.

Según explicó el propio comunicador, el programa buscará conocer las historias detrás de empresarios y compañías consolidadas en el país, así como abordar temas relacionados con la realidad nacional.

La propuesta también tendrá espacio para figuras de la política y deportistas de diferentes disciplinas, no únicamente del fútbol, Céspedes señaló que la intención es conversar con personas y conocer sus historias desde diferentes perspectivas.