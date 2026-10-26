Damaris Vargas: “Debemos tener innovación y enfrentar las limitaciones presupuestarias”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Actualmente tiene a cargo la presidencia interina de la Corte tras la decisión del magistrado Orlando Aguirre de no postularse a un segundo periodo.

La magistrada enfatiza que el diálogo entre los Poderes de la República nunca debe agotarse y que los roces o diferencias personales deben dejarse de lado para concentrar esfuerzos contra la delincuencia organizada.

Vargas plantea que la independencia se ejerce mediante un “diálogo continuo” y relaciones profesionales con el Ejecutivo y el Legislativo.

“Se trata de relaciones profesionales dentro de las cuales cada uno de nosotros, dentro de nuestras diferentes posiciones, asuma esa responsabilidad tan grande como depositarios que se nos ha dado desde la Constitución Política”, dijo.

Seguridad y crimen organizado, mora judicial y eficiencia, y la resolución alterna de conflictos en procesos judiciales serían parte de sus prioridades.

Además, destaca que las decisiones estratégicas recaen en los 22 magistrados de Corte Plena, requiriendo escucha activa e integración con el resto de los Poderes y sectores.

“Las limitaciones presupuestarias del país tenemos que enfrentarlas, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que nos asignen los presupuestos, pero también debemos tener innovación para que nuestros servicios continúen de la mejor manera posible”, agregó.