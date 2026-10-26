Damaris Vargas: “Creo firmemente en la fortaleza del Poder Judicial”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un Poder Judicial más eficiente y cercano es lo que pretende la magistrada Damaris Vargas en caso de asumir la presidencia.

Vargas presentó su candidatura con el lema “una presidencia al servicio de la institución y ciudadanía” .

“Creo firmemente en la fortaleza que tiene el Poder Judicial”, dijo.

La magistrada indicó que, como parte de sus prioridades, están la independencia judicial y el tema presupuestario para la institución.

Plantea 4 principios fundamentales: dialogar, independencia con responsabilidad, gestionar para mejorar y una justicia centrada en las personas.

Además, dar mejores respuestas a la mora que afecta al Poder Judicial desde hace muchos años.

“Defender la independencia judicial y fortalecer su legitimación es fundamental”, agregó.

Para Vargas es necesario mejorar los canales de rendición de cuentas de la presidencia de la Corte de cara a la ciudadanía.

Asimismo, sugirió la importancia de la participación de más mujeres dentro de los cargos de liderazgo dentro del Poder Judicial.