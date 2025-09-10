Tras una última fecha infartante en las eliminatorias de Conmebol, se definió quién irá al repechaje intercontinental.

Todo parecía que Venezuela sería el candidato, ya que llevaba puntos arriba, y recibía en casa a Colombia. Sin embargo, los venezolanos cayeron goleados 3-6 ante Colombia.

Del otro lado, Bolivia recibía a Brasil, a más de 4000 m de altura. Lograron sacar la tarea, ya que derrotaron a Brasil con una solitaria anotación de penal.

Ante estos resultados, los bolivianos terminaron séptimos y disputarán un repechaje intercontinental, con rival aún por definir.