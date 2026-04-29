Daddy Yankee protagoniza nueva canción del Mundial 2026

La FIFA presentó este martes “Echo”, el tercer sencillo del álbum oficial del Mundial 2026, en una apuesta musical que sigue calentando el ambiente previo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El tema es interpretado por Daddy Yankee y Shenseea, combinando el estilo urbano del artista puertorriqueño con influencias de dancehall propias de la cantante jamaicana.

La producción también cuenta con la participación de Tainy y otros productores ligados al proyecto musical del campeonato. La canción, de aproximadamente 2 minutos y 15 segundos, ya está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de la FIFA para el álbum oficial del Mundial, que inició su despliegue en marzo de 2026 y busca reunir distintos géneros musicales representativos de los países anfitriones y del carácter global del torneo.

El proyecto acompaña la antesala de una edición histórica, que será la primera con 48 selecciones participantes, ampliando su impacto deportivo y cultural a nivel mundial.