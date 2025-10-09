La Selección de Costa Rica tiene un duelo fundamental esta noche ante Honduras, combinado dirigido por Reinaldo Rueda quien analizó el encuentro a escasas horas de su inicio.

El estratega colombiano espera poder dar la campanada en San Pedro Sula y encaminar la clasificación de la H al Mundial de 2026, en detrimento de los intereses ticos en la Eliminatoria. Rueda brindó declaraciones y dio tintes de lo que puede ser este partido que enfrenta a dos rivales históricos centroamericano.

¿Cómo llegan al duelo contra Costa Rica?

Creo que hemos tenido buena fortuna. Todos han llegado con muy buena disposición, un gran nivel. Hemos hecho unidades de entrenamiento muy dosificadas por todo, por los viajes que ellos tienen, quizás se hizo un poco más de trabajo de volumen e intensidad con los de la Liga Nacional que tuvimos unas horas más para recuperarlos y para hacerles un estímulo quizás un poco más intenso, pero los demás fueron llegando gradualmente. Con muy buena disposición y esperar que ahora lo podamos confirmar en esta última práctica.

¿Cómo afrontan las bajas?

Ante la ausencia de los hombres que hoy no tenemos, los cuatro jugadores que habían venido con regularidad en la nómina, creo que tenemos que colocar un plus especial y es el compromiso de todos. Por lo menos en las prácticas que hemos realizado acá, se ha visto esa intensidad y se ha visto esa gran disposición de todo el plantel.

¿Qué espera de Honduras?

Es un partido muy cerebral y ahí se necesita mucha inteligencia táctica y control emocional. Nosotros sabemos que queremos hacer un buen juego y sacar un buen resultado, para eso se necesita esa madurez. Honduras lo ha demostrado, hemos hecho algunos juegos importantísimos y creo que todos esos factores se mezclan.

¿Cuál será la propuesta de Costa Rica?

Sabemos de los cambios que ha tenido Costa Rica en nombres, pero quizás el sistema de juego va a ser el mismo por lo que ha venido haciendo el profesor Miguel Herrera con Costa Rica. Hombres de trayectoria, inteligentes, que han estado ya en varios mundiales, de modo que eso hace que sea un rival igual, con la misma jerarquía, los hombres que estuvieron en Catar, los hombres que vienen haciendo el camino hace varios años en el proceso clasificatorio.

El encuentro se disputará esta noche en el Estadio General Francisco Morazán, de San Pedro Sula.