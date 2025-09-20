La diputada independiente, Cynthia Córdoba, sería la única legisladora ausente en la votación de este lunes, donde se definirá el futuro de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Ante la consulta de Diario Extra, el despacho de la diputada informó que, desde antes de conocer la fecha pactada por los jefes de fracción, tenía programado un evento en Suiza, por lo que no participará en este histórico acontecimiento.

Por su parte, otros legisladores que habían solicitado permiso de ausencia anularon el trámite para poder votar sobre el destino del fuero. Según la presidencia del Congreso, quienes tenían autorización de faltar eran: Cynthia Córdoba, Alejandro Pacheco, María Marta Padilla, Manuel Morales, Carlos Andrés Robles, Danny Vargas, Horacio Alvarado, Melina Ajoy y Eliécer Feinzaig.

“A pesar de haber pedido permiso mucho antes de que se asignara la fecha para discutir en el Plenario Legislativo el levantamiento o no de la inmunidad del presidente Chaves, he decidido que sí asistiré.

Tomé esta decisión hace días por la importancia y la responsabilidad que conlleva este asunto”, expresó Ajoy.

Tras la consulta de este medio a varios congresistas, aseguraron que se trataba de un error, ya que tenían compromisos en fechas diferentes y no el propio lunes.

“Era un permiso que yo había solicitado hace más de un mes antes de que se fijara la fecha. Claramente no lo voy a usar y voy a asistir a votar a favor del levantamiento de la inmunidad de Chaves”, explicó Pacheco.

Este medio conversó con la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, quien aseguró que veía el panorama dividido y sin certeza de una tendencia clara.

“Dicen que en política lo único seguro es lo que pasó ayer. Yo veo a algunos muy decididos a levantarle el fuero, otros muy decididos a no levantarlo y otros que están indecisos. Habrá que esperar al lunes, yo espero que tengan la sabiduría de no levantárselo”, subrayó Cisneros.

Este 22 de setiembre marcará la historia de la política nacional, cuando los diputados voten a las 7:00 de la noche sobre si, por primera vez, se le quita la inmunidad a un mandatario en ejercicio.

En caso de aprobarlo, el proceso de Chaves pasaría a la Sala Tercera, cuyos magistrados tendrán la responsabilidad de decidir si el jerarca es culpable de concusión.