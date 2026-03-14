Curva mortal requiere de intervención urgente

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Accidentes graves, reiterados y hasta fallecimientos se han dado frente al Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, en la Ruta 2, Florencio del Castillo. Esto ha encendido las alertas de quienes transitan por la zona y de las autoridades del sector, que advierten sobre el riesgo constante que enfrentan conductores y peatones.

Silvia Coto, presidenta del ente colegiado, solicitó formalmente la intervención de la vía tras años de presenciar incidentes en ese tramo ya que, según afirmó, la preocupación surgió luego de que colaboradores, proveedores y visitantes se vieran involucrados en accidentes o presenciaran emergencias en el lugar.

“Nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que es una zona de alta peligrosidad. Hemos vivido en carne propia algunos de nuestros colaboradores accidentes en la zona, proveedores incluso, y hemos sido testigos también de trágicos accidentes. Parte de nuestra responsabilidad social como institución es hacer el llamado a las autoridades para que pongan atención a estas situaciones y podamos gestionar acciones que protejan a quienes visitan nuestras instalaciones”, señaló.

La solicitud motivó consultas técnicas y una valoración preliminar del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), que coincidió con el diagnóstico posterior del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)..

Según explicó Coto, el análisis técnico confirmó el nivel de riesgo del sitio.

Entre los factores detectados está la velocidad a la que descienden los vehículos en ese sector. De acuerdo con la presidenta del colegio profesional, el informe del ministerio constató que “la mayoría de los vehículos que circulan por la zona bajan a velocidades superiores a los 75 kilómetros por hora, es decir más de 10 o 15 kilómetros por encima del límite permitido en ese tramo”.

El documento técnico elaborado por el MOPT plantea medidas específicas para reducir el riesgo, entre ellas la instalación de barreras de contención vehicular y señalización preventiva en la curva.

El oficio remitido por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito señala que el informe técnico se elaboró para atender la solicitud del colegio veterinario sobre los accidentes ocurridos en ese punto de la carretera.

No obstante, la ejecución de las obras aún depende de recursos y planificación institucional. En la comunicación oficial se advierte que “las recomendaciones de este Departamento quedan sujetas al contenido presupuestario y al cronograma de trabajo de la entidad a la que se dirigen las mismas”.

Mientras se concretan posibles intervenciones, el colegio veterinario también decidió tomar medidas internas ante la frecuencia de emergencias en el sitio, ya que el Colegio de Veterinarios incluso ha tenido que asistir a personas accidentadas antes de que lleguen los cuerpos de emergencia.

Silvia Coto Colegio de Veterinarios

“Estamos creando una brigada de atención de emergencias y de primeros auxilios dentro de nuestro equipo de colaboradores, porque muchas veces nos ha tocado, por desgracia, ser las primeras personas que llegan al accidente en esa zona”.



Incluso de noche se ocasionan vuelcos.



La carretera queda frente a la institución.