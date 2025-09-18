Padres de familia y estudiantes del Liceo de Curridabat alzaron la voz este jueves ante lo que consideran un abandono total por parte de las autoridades educativas y administrativas. Como muestra de su descontento, recibieron al director del centro con carteles y una protesta a la entrada de la institución.

Mensajes dirigidos al director. Foto: Raquel Vargas

Las quejas van desde la infraestructura deteriorada hasta la falta de compromiso del personal docente.

“Muchas veces los muchachos llegan a clases y en la puerta les avisan que no habrá lecciones. Ellos madrugan, caminan kilómetros y, en algunos casos, llegan sin desayunar porque dependen del comedor escolar, pero se devuelven a casa sin recibir clases”, relatan en un mensaje difundido.

A esta situación, según denuncias, se suma que las aulas presentan graves problemas como techos en mal estado, pupitres inservibles, baños sin puertas, sin papel ni jabón, y sin basureros adecuados.

“Las condiciones son indignas, las aulas dan asco”, señalan.

Mensajes dirigidos al director. Foto: Raquel Vargas

El desorden administrativo también se refleja en lo académico. Algunos estudiantes obtuvieron grupo y aula hasta el mes de mayo, es decir, cuatro meses después de iniciado el curso lectivo.

Además, denuncian que la negligencia ha provocado que jóvenes terminen pasando el tiempo en parques, en lugar de estar en clases.