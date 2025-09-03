Tras su polémica salida de Sporting FC, donde en ninguno fue titular por campeonato Nacional, el futbolista panameño Alexis Cundumí declaró que no salió del club albinegro por indisciplina.

“La verdad, eso es un tema administrativo, o sea, decisiones de ellos… habrán visto o sentido algo, igual lo respeto. Soy profesional en lo mío”, señaló.

Cundumí llegó al club de Pavas para este torneo, bajo la dirección del técnico Luis Marín, pero, con la llegada de Minor Díaz, regresó al cuadro porteño, de donde provenía.

Cundumí se siente cómodo al volver a casa.

“Al regresar, me recibieron de la mejor manera, como el primer día, creo que es una sensación muy bonita sentirse así.”

Nota escrita por: Paulina Carmona Ureña