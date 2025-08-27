La fiebre por los sneakers, la moda urbana y los coleccionables se desatará este 30 de agosto con la llegada de Street Fever a Costa Rica.

Más que una simple feria, se trata de una experiencia cultural que fusiona tendencias, música, diseño y creatividad en un solo lugar.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., el Estadio Nacional se convertirá en el punto de encuentro para fanáticos de las tenis, las figuras exclusivas, las gorras y mucho más.

Esta actividad era anteriormente conocida como Tico Sneaker Day, sin embargo, ahora el evento adopta el nombre Street Fever gracias a su alianza con la reconocida marca originaria de México.

“Este año presentaremos algo más novedoso, habrá más de 50 stands, concursos, actividades, rifas y charlas de expertos en la industria”, afirmó la organización.

La jornada contará con artistas invitados de distintas partes del mundo, entre ellos el cantante costarricense Deeikel, y el aclamado creativo neoyorquino Jae Tips, conocido por sus colaboraciones con marcas como Nike y Saucony.

Además, cerca de 30 emprendedores y marcas nacionales tendrán la oportunidad de exhibir y vender sus productos junto a firmas internacionales de gran renombre.

“Siempre quise que este evento fuera una plataforma de crecimiento para emprendedores y ahora estarán junto a marcas muy reconocidas de ropa a nivel mundial”.

Aunque se espera que gran parte de las ventas se realice el mismo día del evento, las entradas ya están disponibles en Starticket.cr.