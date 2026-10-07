Cultura alista cierre de año cargado de actividades gratuitas y familiares en la capital

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) prepara una amplia agenda para el cierre del año, con 18 actividades culturales y cívicas gratuitas que se desarrollarán durante 39 días, a partir del próximo 19 de noviembre.

Foto: Cortesía

La propuesta busca reunir a familias y público de diferentes edades alrededor de la música, el teatro, las tradiciones costarricenses y las presentaciones en vivo, con actividades distribuidas en distintos espacios.

“Queremos celebrar una Navidad 100% costarricense, es por eso que este tiempo nos permitirá compartir de una forma muy especial este año sin que nos falten las tradiciones de la temporada”, señaló el Ministerio.

El calendario comenzará con el 506 Jazz Festival, programado del 19 al 21 de noviembre.

Las presentaciones se distribuirán entre distintos espacios de la capital y el Centro Nacional de la Cultura (Cenac). Estados Unidos será el país invitado.

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El 20 de noviembre llegará Posadas de Luz, que llevará su propuesta por diferentes sedes y centros artísticos, entre ellos el Cine Variedades, el Taller Nacional de Teatro y la Pinacoteca, entre otros espacios.

La programación continuará el 27 y 28 de noviembre con Un Cuento de Navidad, una puesta en escena al aire libre inspirada en el clásico de Charles Dickens, que tendrá como escenario el Museo de Arte Costarricense.

Ese mismo fin de semana, el Festival de Boyeros reunirá tradiciones y sabor criollo en La Sabana.

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El 28 de noviembre se efectuará el sesteo y el 29 se llevará a cabo el desfile, este último con acceso gratuito.

El 1.° de diciembre, la Plaza de la Democracia será escenario de la conmemoración de la Abolición del Ejército, con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto Nacional de la Música.

Al día siguiente, el 2 de diciembre, el Parque Metropolitano La Libertad recibirá el Concierto Navideño, con la participación de la Benemérita Banda Nacional de Heredia y Los Pirulos.

Para el 8 de diciembre está prevista la iluminación de la fachada del Teatro Melico Salazar, una jornada abierta al público que también contará con un espectáculo de video mapping.

Uno de los eventos que marcará el cierre de la programación será el Desfile Nacional del Caballista, previsto para el 26 de diciembre.

El recorrido comenzará en Plaza Víquez y llegará hasta el Parque Metropolitano La Sabana, con la participación de diferentes asociaciones ecuestres del país. Para todos los interesados, las entradas estarán a la venta en la boletería oficial del Museo de los Niños.

La jornada también tendrá un componente solidario. El 25% de los ingresos será destinado a la Asociación Nacional de Sordos, mientras que el 75% restante buscará apoyar a las bandas nacionales, mediante la adquisición de nuevos instrumentos.