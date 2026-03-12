Cuidar los riñones: El llamado ante una enfermedad silenciosa

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Los riñones, a pesar de ser pequeños, son vitales para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo.

Estos son los encargados de filtrar y limpiar la sangre eliminando toxinas a través de la orina; también se encargan de regular la presión, mantienen el equilibrio de los minerales y además producen las hormonas que ayudan a formar los glóbulos rojos.

¿Qué es la enfermedad renal crónica (ERC)?

Es la que ocurre cuando los riñones pierden de manera progresiva la capacidad de filtrar la sangre.

La diabetes, la presión alta y la obesidad son algunas de las principales causas de esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas que no pueden dejar pasar?

Cambios en la orina (poca cantidad, tonalidad oscura)

Hinchazón en pies, tobillos o cara

Cansancio extremo

¿Cómo detectar la ERC?

Por medio de una prueba de orina, donde se puede detectar la presencia de albúmina (proteína presente en la orina); cuando esta proteína se encuentra en exceso, es una señal clara de un daño renal.

¿Cómo puede cuidar sus riñones?

Mantengase hidratado

Reduzca el consumo de sal y alimentos ultraprocesados

Realice actividad física

Evite la automedicación especialmente cuando se trata de antiinflamatorios

Vigile la presión sanguínea y los niveles de azúcar en la sangre

Además, la Caja Costarricense hace un llamado a todas aquellas personas para que puedan ser donadoras de órganos, ya que, según datos de la CCSS, la lista de espera de un trasplante de riñón supera las 350 personas.

El riñón es un órgano que se puede donar tanto en vida como a la hora de la muerte, siempre y cuando sea compatible.

La CCSS pone a disposición el correo: [email protected] para las personas interesadas en donar órganos y tejidos. Cuentele a sus familiares su deseo de donar los órganos, para que ellos respeten su decisión a la hora de fallecer.