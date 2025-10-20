Las personas que suelen tener una línea telefónica vinculada su cuenta bancaria y luego cambian de número de teléfono, pero no desligan el SIM celular inicial de sus recursos bancarios, son las víctimas favoritas de los ciberdelincuentes en la actualidad.

Así lo confirmó Melissa Quirós, coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, en entrevista con Diario Extra durante la rendición de cuentas que realizaron recientemente.

“Las modalidades más frecuentes en los últimos meses, son las del SIM reciclado. Los delincuentes con esta línea telefónica antigua, se dan cuenta del vínculo con la cuenta bancaria, y través de mensajería SMS logran hacer las transferencias de dinero”, explicó.

Además, esto también aplica cuando las personas son víctimas del hurto o robo del celular, que en pocos minutos los delincuentes mueven el dinero entre cuentas.

“Las personas olvidan desvincular esa cuenta telefónica de su cuenta bancaria, de manera tal que los criminales se aprovechan de esto en minutos”, detalló.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló recientemente un clan familiar que con la metodología de tarjetas telefónicas realizó estafas que ascienden a los ¢15 millones, con un total de 10 causas penales y se esperaban sumar otras 45 denuncias.

Randall Zúñiga, director del OIJ, hizo un llamado a varias instituciones a realizar labores para poder desvincular cuentas bancarias a líneas telefónicas que ya no pertenecen a sus dueños.

Además, señaló que existe facilidad para hacer transferencias bancarias por medio del mensaje de texto o el código para sacar dinero hasta de cajeros automáticos.

La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen detalló que contabiliza un total de 126 acusaciones en 2024 por múltiples delitos vinculados al cibercrimen, según los datos del Ministerio Público.

Otras de las modalidades que los ciberdelincuentes continúan ejecutando para realizar estafas informáticas son las del “falso funcionario bancario y municipal”, que buscan hacer que la víctima caiga en el error de dar datos sensibles que permiten el ingreso a cuentas bancarias y transferir dinero.