Si usted se considera una persona muy dependiente a los dispositivos electrónicos, preste mucha atención, pues podría provocarle una fatiga visual.

La dependencia excesiva de los dispositivos electrónicos provocó un aumento considerable en las consultas por fatiga ocular, un padecimiento que pasó de cerca de 2 mil atenciones en 2020 a más de 4 mil en la actualidad.

Esta enfermedad se desarrolla por el uso prolongado de computadoras, tabletas y celulares, una práctica común desde que el teletrabajo y la educación virtual se volvieron parte de la rutina diaria.

Cifras del Área de Estadística en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que, en los servicios de Emergencias, las atenciones por fatiga visual subieron de 904 en 2020 a 1.520 en 2024.

La mayoría de los pacientes afectados tienen entre 45 y 65 años, siendo las mujeres quienes más buscaron ayuda médica.

“Las personas deben estar alerta a síntomas oculares como: visión borrosa, lagrimeo, resequedad, picazón y ardor. Estas señales pasan de ser una molestia a afectar la calidad de vida y productividad de una persona”, detalló Delia Marchena, especialista en Oftalmología del Hospital Alajuela.

Según la Asociación Estadounidense de Optometría, citada por el portal de la Clínica Mayo, el uso de computadoras genera más fatiga visual que la lectura en papel porque las personas tienden a pestañear menos frente a

una pantalla, lo que disminuye la lubricación natural del ojo y provoca resequedad.

Además, muchas veces se observa el monitor a distancias o ángulos inadecuados, lo que obliga a un mayor esfuerzo ocular.

A esto se suma que los dispositivos suelen tener reflejos, resplandores o un bajo contraste entre el texto y el fondo, condiciones que dificultan la lectura y aumentan la tensión visual.

Dicha situación hace que la vista se canse más rápido frente a una pantalla que al leer material impreso.