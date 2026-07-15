“Cuidacarro” revendía tiempo de parquímetro: Policía lo interviene

La Policía Municipal de San José informó sobre la intervención de un hombre que se desempeñaba como “cuidacarro” en las cercanías del Hospital Calderón Guardia, luego de que, presuntamente, revendía tiempo de parquímetro por encima de la tarifa oficial.

“Atendiendo denuncias ciudadanas, seguimos interviniendo distintos puntos del cantón de San José. En las cercanías del Hospital Calderón Guardia detectamos a un cuidacarro revendiendo tiempo de parquímetro por encima de la tarifa oficial”, informó la Policía Municipal.

Tras la intervención, el hombre fue retirado del lugar.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para no participar en este tipo de prácticas.