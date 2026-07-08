La Policía Municipal de San José, informó que tuvo que intervenir a un hombre que se desempeñaba como “cuidacarro” en la zona de Hatillo, quien exigía pagos por adelantado y, al no recibirlos, presuntamente actuaba agresivo.

“Un ciudadano denunció que un cuidacarro estaba exigiendo el pago de ₡2.000 por adelantado para permitir el estacionamiento de vehículos en vía pública en Hatillo y que, además, reaccionaba de forma agresiva cuando no recibía el dinero”, informó la institución policial en su página de Facebook.

Asimismo, detallaron que, tras recibir el reporte, oficiales de la Policía Municipal de San José se desplazaron al sitio, identificaron a la persona, verificaron sus antecedentes en nuestros registros y le ordenaron retirarse del lugar.

Por lo que recomendaron que “Si usted enfrenta una situación similar, con cuidacarro repórtela de inmediato al 1717. Su denuncia nos permite actuar de manera oportuna para mantener el orden y la seguridad en nuestras comunidades”.