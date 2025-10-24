El proceso de reclutamiento de policías penitenciarios a lo interno del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) podría tener algunas debilidades, según un informe de la Contraloría General de la República.

“El diseño e implementación de los mecanismos de control para la prevención de riesgos en el proceso de reclutamiento y selección de personal policial del MJP incumple parcialmente en aspectos significativos del marco normativo técnico aplicable”, según el informe.

La institución reconoció que, si existen algunos controles en este proceso, sin embargo, estos “no se derivan de un análisis de riesgos”.

En apariencia esto debilitaría la capacidad para asegurar personal policial idóneo y de forma oportuna.

Los mecanismos de control para prevenir riesgos en el reclutamiento son lineamientos internos de Justicia para evitar riesgos en el proceso.

“La ausencia de un análisis de riesgo integral y específico que fundamente la aplicación de controles durante el proceso impide la actualización de perfiles de puestos. Con esto se compromete la capacidad del MJP para contratar personal idóneo”, dijo.

Las autoridades penitenciarias cuentan con 4.803 plazas de personal policial, de acuerdo con datos de julio de 2025.

Respuesta de Justicia y Paz

Las autoridades penitenciarias indicaron acogerán las recomendaciones de la Contraloría y la implementación se efectuaría en los plazos establecidos.

“El informe tiene un enfoque técnico y de mejora de control interno, orientado a fortalecer la gestión de riesgos y la documentación de los procesos, sin señalar irregularidades ni cuestionar la legitimidad o transparencia de los nombramientos.

El MJP reitera que sus procesos de reclutamiento se desarrollan bajo principios de mérito, idoneidad y transparencia, con la participación de profesionales especializados y conforme a la normativa vigente”.

¿Qué dice el informe?

El Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos ha realizado múltiples ejercicios de análisis de riesgos que, al ser desarticulados, han omitido la detección de amenazas relevantes sobre las actividades de reclutamiento y selección de personal policial penitenciario.

Fuente: Contraloría General de la República