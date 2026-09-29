Cuestionan eficiencia del ICT en atracción de turistas

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la eficiencia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en relación con la inversión en publicidad y mercadeo para atraer turistas.

Ese rubro aumentó un 223%, al pasar de $8,5 millones a $27,75 millones en los últimos tres años, un crecimiento muy superior al registrado en la visitación de extranjeros. Por esta razón, el costo de atracción por visitante se elevó de $4 en 2023 a $10 en 2025.

“Los recursos invertidos y los esfuerzos institucionales del ICT no están generando los resultados económicos, sociales y ambientales esperados de manera eficiente y sostenida, que se traduzcan en mayores beneficios a las comunidades donde el turismo es más intensivo y mejoren la calidad de vida de las personas”, señala el informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00006-2026.

Además, el promedio de estadía presenta una reducción de tres noches en el periodo analizado, hasta llegar a poco más de 10 noches por visita. La CGR destaca que el país tiene una de las cifras más altas del mundo; sin embargo, la tendencia a la baja puede disminuir las oportunidades de gasto de los turistas y su distribución en una mayor cantidad de territorios.

También agrega que la satisfacción de los extranjeros con su estadía en el país obtuvo una calificación del 86,87% en 2025. Sin embargo, el ente contralor resalta la necesidad de revisar la meta establecida en el Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027, ya que fue fijada en un 70%, un porcentaje que ha sido superado en todos los años, con valores por encima del 85%.

La Contraloría señala que no hubo un impacto significativo en la segmentación de los mercados, ya que los países que recibieron campañas publicitarias no registraron incrementos estadísticamente superiores a los que no las recibieron.

“Si la situación persiste, Costa Rica podría perder posicionamiento frente a otros países. Además, en un contexto de recursos públicos limitados, aumentar el gasto de publicidad y mercadeo, sin que necesariamente se pueda vincular a un incremento significativo en el ingreso de los turistas extranjeros, no asegura razonablemente el buen uso de los fondos públicos”, menciona la CGR.

Desarrollo sostenible

La Contraloría también cuestiona la gestión del ICT para contribuir a un mayor desarrollo sostenible de las comunidades. Al respecto, el informe documenta que por cada dólar invertido en publicidad se generan cerca de $0,20 en divisas, una cifra que ha disminuido cada año. En 2022 se ubicaba en $0,45.

“No es posible asegurar que la población perciba los beneficios de la actividad turística en el país, provocando que las comunidades ubicadas en los destinos turísticos no logren mejorar su condición de vida y permanezcan en rezago social”, asegura el informe.

Además, se señala la existencia de ocho Centros de Desarrollo Turístico con rezagos, lo cual dificulta la atención de las necesidades que presenta la población de esas comunidades.

Algunos de ellos son Santa Elena, El Coco, Flamingo, Conchal, Caño Negro, Cahuita, Puerto Viejo y Puerto Jiménez.

“No se visualiza que el próximo año se alcance la meta de que los 33 centros superen el nivel de 70 puntos, según el Plan Nacional de Turismo 2022-2027. Lo anterior es de suma relevancia, pues estos centros son los que aglutinan la mayor visitación de turistas y cuentan con mayor cantidad de atractivos turísticos”, explica el ente contralor.

El informe detalla que, en el caso del Centro de Desarrollo Conchal-Flamingo, se identificaron limitaciones en el acceso a servicios básicos, como agua potable, así como la ausencia de un centro médico y una escuela.

Los locales reportaron problemas de inseguridad y delincuencia asociados con la venta y el consumo de sustancias ilícitas, lo que impacta el desarrollo turístico de la zona.

Por último, la CGR menciona que los esfuerzos del ICT no se han traducido en un mayor impacto del turismo en la generación de empleo, ya que en los últimos tres años se registran 16.475 empleos menos.

Respuesta ICT

“El informe fue recibido esta mañana por el Instituto Costarricense de Turismo y estamos en proceso de análisis para implementar en los tiempos que la Contraloría General de la República nos brinda todas aquellas recomendaciones que nos sean posibles de acuerdo con nuestras facultades”.

Recomendaciones de la CGR

Formular, de manera coordinada entre el ICT y el MEIC, una política pública de fomento del turismo y su contribución al desarrollo sostenible del país.

El MEIC deberá dirigir y facilitar los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para articular y conducir la participación de los actores que convergen en esta materia.

El ICT deberá asumir la formulación y el diseño técnico de la política, la cual deberá incorporar objetivos, metas, actividades, roles y responsabilidades.

Establecer un mecanismo de seguimiento y monitoreo basado en indicadores de desempeño como la permanencia de los turistas, el aporte al desarrollo sostenible y el impacto de las campañas de mercadeo y publicidad internacional.

Diseñar una estrategia dirigida a incrementar la participación y promover la permanencia de las empresas de la actividad turística en los programas de sostenibilidad liderados por el ICT.

Promover que dichas empresas contribuyan al ambiente, así como en temas de inclusión, a efecto de impulsar el modelo turístico y el posicionamiento del país.

Fuente: Auditoría DFOE-SOS-IAD-00006-2026