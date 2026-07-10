Cuestionan circular que no permite hablar de política

Tres de las principales organizaciones sindicales del sector educativo costarricense denunciaron que una nueva circular ministerial busca silenciar al personal docente, bajo el argumento de garantizar la neutralidad político-electoral en los centros educativos públicos.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) advirtieron que la medida llega en un momento en que el Magisterio Nacional ha cuestionado abiertamente temas como los salarios y la violencia. Además, pidieron al Ministerio de Educación Pública (MEP) revisar los alcances del documento.

El MEP emitió la Circular DM-CIR-0047-2026, firmada por el ministro José Leonardo Sánchez Hernández y las viceministras María Alexandra Ulate (académica) y Sofía Ramírez (administrativa), el 3 de julio de 2026.

El documento establece lineamientos de acatamiento obligatorio dirigidos a direcciones regionales, supervisiones, direcciones de centros educativos y personal docente, técnico-docente y administrativo-docente en todo el país.

Posición de los sindicatos

ANDE, presidida por Gilda Montero, manifestó su preocupación por considerar que las disposiciones pueden resultar intimidatorias para el personal docente y afectar la libertad de enseñanza reconocida en el orden constitucional costarricense.

“Es importante indicar que estas prohibiciones son intimidatorias por la forma en que se expresan, cuando las instituciones educativas no han sido utilizadas para ninguna clase de adoctrinamiento político, como sucede en la actualidad, por medio de un mal uso de las redes sociales”, expresó la sindicalista.

Por su parte, APSE, a través de su presidente Dennis Solís, rechazó los lineamientos por considerar que limitan la formación crítica del estudiantado y advirtió sobre un eventual uso de la directriz contra personal docente que no comparta las posiciones del Gobierno.

“Esperamos que el gobierno sea el primero en dar el ejemplo, en no utilizar el sistema educativo para prácticas proselitistas. Nos parece que estos lineamientos están de sobra, ya que la Ley de Carrera Docente regula los deberes de los docentes”, dijo.

El SEC, liderado por Gilbert Díaz, dirigió un pronunciamiento directo a las autoridades en el que cuestionó el momento y el tono del documento, y defendió el rol del Magisterio Nacional.

“Señor ministro y señoras viceministras: su circular está de más. Las personas docentes no adoctrinamos, pero tampoco callamos ante la injusticia social, el abandono del sector agropecuario, la violencia, el crimen ni la preocupante deriva autoritaria que percibimos en el actuar del Gobierno”, señaló Díaz.

Los tres gremios coincidieron en que no fueron consultados antes de la emisión del documento, por lo que pidieron una revisión.

¿Qué establece la circular?

El texto ministerial señala el deber de neutralidad político-electoral y pedagógica del personal del MEP, y prohíbe expresamente el proselitismo, la propaganda y el adoctrinamiento dentro de las instituciones educativas.

Entre las restricciones específicas se incluye el uso de clases, tareas, actos cívicos, murales o plataformas digitales para favorecer o descalificar partidos políticos, candidaturas o posiciones sectarias, así como inducir al estudiantado a participar en marchas, campañas o recolección de firmas de naturaleza político-electoral. La circular precisa que la disposición no limita el análisis académico, histórico o cívico de temas políticos previstos en el currículo nacional, siempre que se desarrolle con fuentes diversas y metodologías equilibradas.

Asimismo, encarga a las direcciones regionales, supervisiones y jefaturas inmediatas vigilar su cumplimiento y remitir los casos de incumplimiento al Tribunal Supremo de Elecciones o al Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP.

La exviceministra académica, Rocío Solís, también se refirió al tema y aseguró que se trata de una directriz “sin sentido”, al argumentar que las elecciones ya pasaron.

“Las elecciones ya pasaron. Todo el personal docente y los funcionarios públicos saben que ahora deben adecuarse a las disposiciones del Gobierno. El Artículo 39 de la Ley Fundamental de Educación es muy claro: no se puede perseguir a ninguna persona por sus opiniones políticas o religiosas, pero tampoco se permite hacer propaganda política”, dijo.