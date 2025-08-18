El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de un cuerpo semienterrado en el sector de Campabadal de Turrialba, en las cercanías del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la carretera hacia el vertedero municipal.

La escena permanece bajo custodia de la Fuerza Pública y la Policía Municipal, mientras agentes judiciales realizan la extracción del cadáver y recopilan evidencias.

De momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se ha confirmado si presenta lesiones de arma de fuego o blanca.

El hallazgo se investiga como un posible homicidio, debido a que el cuerpo fue ocultado en una fosa clandestina.

Días atrás, se reportó la desaparición de un hombre en el centro de Turrialba, por lo que no se descarta que pueda tratarse de la misma persona, aunque las autoridades aún no lo confirman.

El OIJ indicó que continuará con las diligencias forenses para determinar la causa de muerte y la identidad de la víctima.