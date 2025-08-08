El cuerpo de un hombre fue localizado la tarde del jueves en el cauce del río Zapote, en las inmediaciones del Hotel Wilson, en Upala, provincia de Alajuela.

El hallazgo fue reportado, cuando un trabajador realizaba labores de dragado y divisó el cuerpo.

Lea: Hallan cuerpo de hombre en estado de descomposición

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba heridas visibles. Fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

De manera preliminar, las autoridades manejan como posible identidad la de Kevin Alexi Lezama Castillo, un joven de 23 años, quien, según versiones recogidas, tenía varios días sin regresar a casa, aunque su familia aún no había presentado una denuncia formal de desaparición.

El OIJ aclaró que, aunque existe una hipótesis sobre la identidad, será necesario realizar pruebas científicas y análisis de laboratorio para confirmarla.

El caso permanece bajo investigación.