Cuerpo de madre nicaragüense fue hallado en fosa en condominio

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Autoridades judiciales y familiares de Junieysis Adely Merlo Espinoza confirmaron este jueves el hallazgo de su cuerpo.

Foto: Redes sociales.

La mujer, de 29 años, había sido vista por última vez el 31 de marzo. Su cuerpo fue ubicado en una fosa de aproximadamente 2 metros dentro del condominio donde vivía.

Foto: Issac Villalta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la investigación del caso. Desde inicios de semana, agentes realizaban diligencias en el sitio.

Foto: Issac Villalta.

Las autoridades señalan como principal sospechoso a la pareja de la víctima. El hombre ya fue detenido en Cartago.

Foto: Issac Villalta.

Merlo era madre de dos menores.

El caso continúa en investigación para determinar el móvil de los hechos.