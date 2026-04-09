Cuerpo de madre nicaragüense fue hallado en fosa en condominio

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Autoridades judiciales y familiares de Junieysis Adely Merlo Espinoza confirmaron este jueves el hallazgo de su cuerpo.
La mujer, de 29 años, había sido vista por última vez el 31 de marzo. Su cuerpo fue ubicado en una fosa de aproximadamente 2 metros dentro del condominio donde vivía.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la investigación del caso. Desde inicios de semana, agentes realizaban diligencias en el sitio.
Las autoridades señalan como principal sospechoso a la pareja de la víctima. El hombre ya fue detenido en Cartago.
Merlo era madre de dos menores.
El caso continúa en investigación para determinar el móvil de los hechos.