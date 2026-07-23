Cuento infantil se convierte en esperanza para los monos aulladores

Los incendios forestales que cada año afectan a Guanacaste dejaron de ser solo una emergencia ambiental para convertirse en una amenaza constante para la fauna silvestre.

Tras el incendio que consumió al menos 4 mil hectáreas del Parque Nacional Palo Verde, la organización SalveMonos lanzó una campaña que busca transformar la literatura en una herramienta para proteger a los animales que sobreviven a estas emergencias.

La iniciativa consiste en la venta del libro Réquiem por la familia Congo, de la escritora Ani Brenes (1952-2025), publicado por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (Euned). Por cada ejemplar vendido, cuyo costo es de ¢4.500 más envío, se destinarán ¢1.000 a los programas de conservación y rescate que desarrolla la organización.

Un mensaje que va más allá de los incendios

Inés Azofeifa, directora de campo de SalveMonos Costa Rica, explicó que la alianza surgió por iniciativa de la familia de la autora y permitirá reforzar el trabajo educativo que la organización desarrolla en las comunidades guanacastecas.

“Para Salvemonos, esta es una iniciativa que representa una oportunidad para continuar sensibilizando ambientalmente las poblaciones de Guanacaste.

Y en este caso, pues eventualmente también el tema de incendios forestales, que es muy importante también de contarlo, de hablarlo, de explicarlo desde los más grandes hasta los más pequeños, hacer esa concientización ambiental es súper importante para lo que está ocurriendo en Guanacaste con los incendios forestales todos los años”.

La organización trabaja desde hace varios años en la protección de la vida silvestre, especialmente de los monos aulladores, una especie que enfrenta amenazas como las electrocuciones, los atropellos, los ataques de perros, la pérdida de hábitat y los incendios forestales.

Azofeifa aseguró que estos últimos representan una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la provincia.

“Son hectáreas de hectáreas y perdemos gran parte de la vida silvestre en estos feroces incendios, que además se llevan parte importante de la cobertura del bosque acá en la provincia de Guanacaste”. Los recursos obtenidos mediante la venta del libro fortalecerán distintos programas que desarrolla SalveMonos.

Entre ellos destacan la instalación de pasos de fauna para permitir el desplazamiento seguro de monos y otros mamíferos arbóreos, proyectos de reforestación, educación ambiental y monitoreo de zonas críticas.

La organización también aplica desde el 2020 un protocolo de atención para animales silvestres lesionados, desarrollado junto con instituciones y centros veterinarios de Guanacaste.

“Este protocolo nos ha ayudado a poder mapear las personas que nos pueden ayudar en comunidad, las veterinarias que nos pueden ayudar, Fuerza Pública, Bomberos”.

Según explicó Azofeifa, este mecanismo permite dar seguimiento a cada animal desde el momento del incidente hasta su atención veterinaria y eventual traslado a un centro de rescate.

Además de invitar a adquirir el libro, SalveMonos hizo un llamado a la población para denunciar situaciones que ponen en riesgo a la fauna, como incendios provocados, quemas ilegales, atropellos o puntos donde ocurren electrocuciones frecuentes.

“El reporte es muy importante para nosotros poder darle vigilancia y fiscalización a aquellos puntos calientes de atropello, de electrocución, de ataques de perro”.

La representante también pidió fortalecer la legislación contra quienes provocan incendios forestales.

“Necesitamos modificar la legislación actual respecto a los incendios forestales y castigar severamente aquellas propiedades o propietarios donde hacen o se dan esos inicios de incendios”.

Las personas interesadas en colaborar pueden adquirir Réquiem por la familia Congo mediante pedidos con Andrea Cruz al teléfono 8972-6789. Además, pueden conocer más sobre la organización y sus proyectos en el sitio web oficial de SalveMonos.