La emoción se respira en el ambiente. Bajo un cielo despejado y con un clima cálido que acompaña perfecto, cientos de personas ya disfrutan de una tarde cargada de música, sabores y mucha ilusión por ver a Manuel Turizo.

Desde temprano, el lugar se fue llenando de fans que llegaron con outfits especialmente pensados para la ocasión: crop tops, gorras, camisas personalizadas, looks urbanos y hasta pancartas hechas a mano que gritan amor por el colombiano.

“Vinimos en familia junto a mi hijo que le gusta mucho su música, de hecho, es parte de su regalo de cumpleaños. Sus letras son muy románticas. Espero cantar ‘Una Lady Como tu’ que es mi preferida. Esperamos que de un gran espectáculo con esa carisma que lo caracteriza”, compartió Rolando Alvarado vecino de Puriscal.

Las verdaderas seguidoras, esas que no se pierden una sola canción, están listas para corear cada palabra y no llegaron solas: familias, parejas y grupos de amigos convirtieron esta cita en un plan perfecto de fin de semana.

“Vine juno a mi novia que tenía muchas ansias de que vinieramos juntos a este concierto, de hecho, ella me obligó. Nuestra canción preferida es ‘Que haces’. Lo que más queremos es bailar mucho y poder dedicarnos alguna que otra canción”, afirmó Christian Céspedes, oriundo de Moravia.

Las activaciones de marca también han sido parte del preámbulo, con dinámicas divertidas, premios, estaciones para tomarse fotos y mucho contenido para redes sociales.

La gastronomía no se queda atrás. Puestos de comida ofrecen desde platos típicos hasta snacks para todos los gustos, creando una experiencia completa para los asistentes.

Todo esto sucede mientras el reloj avanza hacia las 7:00 p.m., hora en que Manuel Turizo subirá al escenario en Parque Viva, cerrando con broche de oro una jornada que ya se siente mágica.