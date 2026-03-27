Cuenta regresiva de amor: fanáticos afinan la noche para Ricardo Montaner

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La expectativa y la emoción se sienten desde antes de que inicie el concierto de Ricardo Montaner en Parque Viva, donde cientos de seguidores ya viven la previa como toda una experiencia.

Desde tempranas horas, fanáticos comenzaron a llegar al recinto, muchos de ellos organizados como parte de clubes de fans, quienes se pusieron de acuerdo para asistir juntos y demostrar su admiración como verdaderos seguidores del cantautor venezolano.

Foto: Raquel Vargas

En los alrededores, el ambiente es de fiesta y expectativa: largas filas se forman en los puestos de comida, mientras los asistentes aprovechan para compartir, tomarse fotos y contar los minutos para que el intérprete de “Bésame” suba al escenario.

El recinto luce casi lleno en su totalidad, reflejando la alta convocatoria del evento. A pesar de la espera, el público se mantiene paciente, con la emoción intacta y listo para corear cada uno de los éxitos que marcarán una noche cargada de nostalgia y romanticismo.

Foto: Raquel Vargas