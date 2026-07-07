Cuba recupera progresivamente la electricidad tras apagón

AFP / La electricidad regresaba progresivamente este martes a Cuba tras un nuevo apagón general, el tercero en menos de seis meses en la isla, afectada por un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Diez provincias de 15 en todo el país, incluida La Habana, ya habían sido reconectadas al Sistema Eléctrico Nacional, informaron las autoridades. Sin embargo, la baja producción de energía no significa que el servicio haya sido restablecido en todos los hogares.

La empresa eléctrica de La Habana anunció que poco más del 65 % de la capital, de 1,7 millones de habitantes, ya contaba con electricidad.

Fotografía: AFP

A diferencia de los apagones anteriores, la baja disponibilidad de combustible complica el proceso de reactivación del sistema tras su desconexión el lunes al mediodía, que dejó sin servicio a toda la isla de 9,6 millones de habitantes.

Las autoridades precisaron este martes que una oscilación del voltaje, combinada con una baja generación eléctrica, provocó la desconexión de la red.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó la situación a la política de sanciones de Estados Unidos contra la isla y acusó a Washington de buscar “provocar un estallido social por asfixia”. Además, calificó de “genocida” el bloqueo energético estadounidense.

“Sin combustible para energizar plantas, la caída del Sistema Eléctrico Nacional se prolonga”, agregó este martes el mandatario en su cuenta en X.

La red eléctrica cubana sufre regularmente interrupciones generales o parciales debido al deterioro de las infraestructuras y a la escasez de combustible.