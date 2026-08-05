Cuba reconecta la electricidad después de un apagón nacional

AFP / Cuba logró reconectar este martes su sistema eléctrico nacional, 36 horas después de que un apagón generalizado dejara a toda la isla a oscuras la noche del domingo, en medio de una profunda crisis energética y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Este fue el sexto apagón generalizado en lo que va del año y el undécimo desde finales de 2024.

Apenas 24 horas antes de este último corte total, un tercio del país, incluida la capital, se había quedado a oscuras por un fallo en la red. El proceso de restablecimiento se vio ralentizado el lunes a causa del mal tiempo.

Fotografía: AFP

En La Habana, solo el 42% de la ciudad contaba con servicio eléctrico hasta el mediodía de este martes.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad de varias horas por día debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con las restricciones al suministro petrolero por parte de Estados Unidos.

El bloqueo petrolero impuesto por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.