Cuba enfrenta su séptimo apagón nacional del año

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

(AFP, Cuba) Cuba sufrió este viernes un nuevo apagón generalizado, el séptimo en lo que va de año, en medio de una profunda crisis económica y energética que golpea a la isla bajo fuerte presión de Washington.

La desconexión de la red nacional ocurrió tras una falla “en las líneas de transmisión” que dejó sin servicio inicialmente el occidente del país, unido a “condiciones meteorológicas inestables en la zona”, según informó la estatal Unión Eléctrica.

Este es el séptimo apagón nacional en lo que va de año y el duodécimo desde finales de 2024.

En La Habana, solo el 5% de la población contaba con servicio eléctrico en la tarde del viernes.

“Es muy fuerte esto porque llevamos varios días (sin luz) y estamos frecuentando muchos problemas, ya no es solamente la luz, tenemos problemas con el agua, con el gas”, dijo a la AFP Lázaro Reyes, de 60 años.

Como consecuencia, también se ven afectados el suministro de agua y los servicios de telefonía en todo el país.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con las restricciones a la compra de combustible por parte de Estados Unidos.

El bloqueo del impuesto petrolero por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

En las últimas semanas, los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas.

“En mi casa llevamos 28 horas de apagón, pensé que quizás pronto pondrían la electricidad, aunque sea unas horas, pero ahora con esta desconexión creo que no tendremos luz en varios días”, lamentó Francisco Rodríguez, un jubilado de 78 años.

Situación de pobreza

Acostumbrada a una rutina marcada por los apagones, Zunilda García, una jubilada de 60 años, reaccionó sin sorpresa al anuncio de una nueva desconexión nacional y salió al portal de su vivienda para cargar con energía solar una pequeña lámpara que usaría al caer la noche.

“Hay que esperar y tener calma”, dijo. “No se puede perder la esperanza”.

El colapso de la red eléctrica ocurre en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas en el país.

Un estudio independiente divulgado esta semana por el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (CCRD) estima que casi siete de cada diez cubanos carecen de ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos y otras necesidades esenciales.

Según la investigación, unas 6,45 millones de personas, equivalentes al 66% de la población, viven en situación de pobreza. La cifra supone un fuerte aumento respecto al 45% estimado a mediados de 2025, impulsado principalmente por el encarecimiento de los alimentos.

La socióloga Mayra Espina, coordinadora del estudio, afirmó a la AFP que el cálculo ofrece “una imagen indicativa de que el problema va creciendo”.

Aunque el gobierno no publica estadísticas oficiales sobre pobreza, el deterioro económico es cada vez más visible en las calles.

En agosto, varios relatores especiales de la ONU advirtieron sobre el agravamiento de la crisis e instaron a la comunidad internacional a actuar para evitar que Cuba se convierta en una “Gaza silenciosa”.