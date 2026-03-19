Cuba alega rompimiento “por presión”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Gobierno de Cuba rechazó la decisión de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y reducir las relaciones diplomáticas al ámbito consular, al considerar la medida como “arbitraria” y “adoptada bajo presión internacional”.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la decisión fue notificada el 17 de marzo mediante una nota diplomática “sin ofrecer argumento alguno”, en la que además se solicitó retirar al personal diplomático en San José y mantener únicamente funciones consulares.

El gobierno cubano también cuestionó las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, señalando que “manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba” al justificar la medida, al tiempo que ignoró el impacto del bloqueo estadounidense en la situación económica de la isla.

Asimismo, desde La Habana se calificó la decisión como parte de una política alineada con Estados Unidos.

“Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales”, indicó el comunicado hecho por las autoridades.

Cuba afirmó que esta acción responde a intentos de aislar al país en la región y aseguró que, como en el pasado, estos esfuerzos fracasarán, al tiempo que subrayó los vínculos históricos entre ambos pueblos.