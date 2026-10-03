Cuatro sujetos roban celular a transeúnte en San José

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Cuatro sujetos fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de robarle un celular a un transeúnte en San José.

Los hombres fueron identificados con los apellidos:

Masis, 38 años.

Ramos, 32 años.

Vallejos, 33 años.

Sánchez, 54 años.

Foto: OIJ

Foto: OIJ

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió a eso de las 3:00 p.m del viernes cuando los agentes judiciales observaron el método de operar de los sujetos, el cual fue que uno de ellos caminaba delante de la víctima y en determinado momento dejó caer un suéter para que la víctima se detuviera y en ese momento, otro de los hombres le sustrajo el celular del bolso; posteriormente, el hombre se lo entrega al tercer sujeto y este al cuarto sujeto.

Ante la situación, los oficiales actúan inmediatamente y los detienen, decomisando el celular y entregándoselo a la víctima.

Los detenidos fueron entregados a la fiscalía de fragancia, donde les impusieron prisión preventiva.