Cuatro sujetos roban celular a transeúnte en San José

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Cuatro sujetos fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de robarle un celular a un transeúnte en San José.
Los hombres fueron identificados con los apellidos:
De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió a eso de las 3:00 p.m del viernes cuando los agentes judiciales observaron el método de operar de los sujetos, el cual fue que uno de ellos caminaba delante de la víctima y en determinado momento dejó caer un suéter para que la víctima se detuviera y en ese momento, otro de los hombres le sustrajo el celular del bolso; posteriormente, el hombre se lo entrega al tercer sujeto y este al cuarto sujeto.
Ante la situación, los oficiales actúan inmediatamente y los detienen, decomisando el celular y entregándoselo a la víctima.
Los detenidos fueron entregados a la fiscalía de fragancia, donde les impusieron prisión preventiva.