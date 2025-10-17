Un hombre de 33 años de apellido López fue asesinado la mañana de este viernes en el sector de Lomas, en la localidad josefina de Pavas, según reportó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la versión de las autoridades, cuatro sospechosos habrían interceptado y disparado a la víctima y a dos sujetos de apellidos Núñez de 40 años y Pérez de 29. Esto cerca de las 8:45 a.m. de este 17 de octubre.

Además de la muerte de López, los otros dos afectados resultaron heridos y fueron trasladados al Ebais de la zona en donde fueron atendidos. El fallecido fue declarado sin vida en el centro médico.

De momento, los hechos se mantienen en investigación con el fin de dar con los responsables y para confirmar las posibles causas del ataque.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra