Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un adolescente de 17 años y una mujer de 23 años, de apellido Aguilar, resultaron heridos por arma de fuego la noche del martes, tras ser víctimas de un ataque armado en el sector de Limoncito, Limón.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró alrededor de las 11:00 p.m. En apariencia, los dos jóvenes se encontraban frente a una vivienda en la vía pública cuando un vehículo tipo automóvil se detuvo en el lugar.

Ataque armado en Limón. Foto: corresponsal Raul Cascante.

Del vehículo bajaron cuatro sujetos armados, quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra los presentes para posteriormente huir del sitio a alta velocidad.

En la escena, las autoridades recuperaron varios casquillos de bala, los cuales serán parte de las diligencias de investigación.

Video: corresponsal Raul Cascante.

A raíz del ataque, el menor de 17 años sufrió varias heridas de bala en ambas piernas, mientras que la joven de apellido Aguilar presentó un impacto de proyectil en su pierna derecha. Ambos heridos fueron trasladados a un centro médico local para recibir atención de emergencia.

El caso continúa en investigación para esclarecer el móvil del hecho y dar con el paradero de los cuatro agresores.