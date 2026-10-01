Cuatro pymes ticas recibirán casi €480 mil para impulsar proyectos agrícolas

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Cuatro pequeñas y medianas empresas costarricenses recibirán cerca de €480 mil (euros) para ampliar proyectos relacionados con agricultura sostenible, biotecnología y aprovechamiento de residuos.

Las beneficiadas son BioVENKO, Guerrero Agrícola, Cultura Fungi y BioConversión, cuyos proyectos contemplan desde alternativas para reducir el uso de pesticidas hasta tecnologías capaces de transformar residuos agrícolas en nuevos recursos.

El financiamiento forma parte del LuxAid Challenge Fund, iniciativa de la Cooperación Luxemburguesa. En total, los proyectos representan una inversión de €1,49 millones, tomando en cuenta el cofinanciamiento y los recursos destinados a las iniciativas.

“Costa Rica tiene un gran potencial de empresas innovadoras que ofrecen productos y servicios de alto nivel y con impacto. Encontramos un ecosistema muy diverso y con un nivel de madurez bastante alto”, afirmó Frank Wolff, representante regional para América Latina y el Caribe de LuxDev.

¿A qué se dedican y cómo usarán los recursos?

BioVENKO trabaja con microorganismos presentes naturalmente en el ambiente para desarrollar alternativas que permitan disminuir progresivamente la dependencia de pesticidas convencionales.

Con los recursos podrá acelerar el desarrollo, validación y procesos regulatorios de nuevas soluciones para cultivos como cítricos, banano y hortalizas, además de fortalecer sus capacidades de investigación.

BioVENKO: investigación de microorganismos.

Guerrero Agrícola trabaja con productores agrícolas certificados, a quienes conecta con bioinsumos y asistencia técnica, además de brindar servicios para acopiar y comercializar sus productos. Con el financiamiento ampliará su centro de acopio, incorporará más productores y aumentará la oferta de alimentos producidos bajo buenas prácticas agrícolas.

Guerrero Agrícola: producción agrícola

Por su parte, Cultura Fungi produce hongos gourmet y funcionales mediante un modelo de economía circular que utiliza subproductos agrícolas como insumos y reincorpora los residuos al proceso productivo.

El financiamiento servirá para aumentar su capacidad de producción y ampliar la oferta de hongos y extractos funcionales.

Cultura Fungi: producción de hongos gourmet

Mientras tanto, BioConversión desarrolla tecnología para transformar residuos de café, piña, caña de azúcar y palma aceitera en energía renovable, biochar y otros productos útiles para la actividad agrícola.

Su proyecto permitirá llevar la tecnología Biocrisol, actualmente probada en una unidad demostrativa, a una fase preindustrial mediante pruebas en condiciones reales con productores y cooperativas.

BioConversión: proceso de los residuos

Destacaron entre 137 empresas

Las cuatro empresas fueron seleccionadas luego de un proceso competitivo que comenzó con 137 aplicaciones. De estas, 33 completaron la postulación y 24 fueron consideradas elegibles.

Posteriormente, ocho empresas avanzaron a la etapa de presentación de sus proyectos y únicamente cuatro resultaron seleccionadas.

El proceso incluyó evaluación técnica, visitas de campo, verificación de información y presentación de las propuestas ante un comité integrado por representantes de la Embajada de Luxemburgo en Costa Rica, LuxDev, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y expertos externos.

Redacción: Luis Diego Mora