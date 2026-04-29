La Liga de Ascenso ya definió a sus cuatro semifinalistas y el Torneo de Clausura 2026 entra en su fase decisiva. Inter San Carlos, Escorpiones de Belén, Quepos Cambute y Jicaral Sercoba siguen en carrera por los boletos a la final y el ansiado ascenso a la máxima categoría.

El último en clasificar fue Inter San Carlos, que ratificó su favoritismo al vencer 2-0 a Pitbulls de Santa Bárbara en el estadio Carlos Ugalde. Los norteños cerraron la serie con un global de 4-1 y avanzaron con autoridad. Yeison Páez abrió el marcador al filo del descanso con un remate de media distancia, mientras que Carlos Villegas sentenció en el complemento tras una jugada colectiva dentro del área.

El equipo sancarleño quedó a solo cuatro partidos del ascenso directo. Si conquista el Clausura, asegurará su lugar en Primera División, ya que también fue campeón del Apertura 2025. En semifinales enfrentará a Escorpiones de Belén, que llega tras eliminar a Santa Cruz PFA y luego de firmar la mejor campaña de la fase regular.

La otra llave medirá a Quepos Cambute y Jicaral Sercoba, en un pulso con acento del Pacífico. Quepos avanzó con solvencia al superar a Uruguay de Coronado con global de 5-2, mientras que Jicaral hizo lo propio al imponerse 3-1 ante Fútbol Consultants.

Con las series listas, el torneo entra en su recta final, con cuatro aspirantes que mantienen intacto el objetivo del ascenso y semifinales que prometen alta intensidad rumbo a la final.

Partidos

Semifinal 1

Quepos Cambute vs Jicaral Sercoba

Domingo 3 de mayo

11:00 a.m.

Estadio: Finca Damas.

Semifinal 2

Inter San Carlos vs Escorpiones

Lunes 4 de mayo

7:00 p.m.

Estadio: Carlos Ugalde.