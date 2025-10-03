La mañana del jueves 2 de octubre se presentó un voraz incendio en las cercanías del Mercado Borbón en San José.

Este suceso dejó un saldo de 5 personas fallecidas, según confirmaron las autoridades.

Foto: Wilbert Hernández.

¿Cuartería u hotel?

Luego de la catástrofe, muchos rumores mencionaban que el lugar del suceso se trataba de una cuartería. Esto fue desmentido por las autoridades Municipales, quienes confirmaron que era un hotel.

Se destaca que el edificio en total era una edificación de 3 pisos:

En la planta baja eran locales comerciales.

El segundo y tercer piso operaban como hotel.

Foto: Wilbert Hernández.

Las autoridades afirman que contaban con todos los permisos de funcionamiento en registro y al día.

“Desde el año 2016 operaba como tal, contaba con una licencia comercial, no contaba con licencia de licores, sí contaba con el permiso sanitario de funcionamiento y tenía los permisos tramitados y al día”, destacaron desde la Policía Municipal.

Se menciona que será la ingeniería de Bomberos quienes determinen las verdaderas causas.

Foto: Wilbert Hernández.

Desde la Municipalidad descartan que este inmueble fuera en algún momento una cuartería.

Así quedó plasmado en datos desde el 2020, donde luego de diferentes censos, se destaca que allí se operaba con una actividad hotelera formalizada.