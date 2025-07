El Ministerio de Salud anunció un cuarto “Vacunatón” con el objetivo de proteger a las personas que viajarán a Colombia durante el mes de julio y que aún no tengan la vacuna contra la fiebre amarilla.

Según detallaron las autoridades sanitarias, la actividad se realizará mañana viernes 4 y el próximo sábado 5 en el Estadio Nacional.

Las personas interesadas en agendar una cita podrán hacerlo mediante un formulario que se habilitará hoy a partir de la 1 de la tarde en la página del Ministerio de Salud.

Solamente quienes presenten tiquete en mano para este mes podrán recibir la dosis de manera gratuita. Para la primera jornada se habilitarán 250 espacios, mientras que para la segunda serán 270.

Mary Munive, ministra de Salud, subrayó que esta medida se toma ante la escasez en el mercado privado.

“Seguimos teniendo problemas con el desabastecimiento, no tenemos en las farmacias existencias de la vacuna”, advirtió Munive.

Según explicó la jerarca, la falta de suministro se debe a que Costa Rica no es un país prioritario para recibir vacunas, ya que no representa una población en riesgo, como sí ocurre en Colombia, donde contabilizan 88 muertes en lo que va del año. Además de las fechas originales, Salud planea realizar otra jornada del 7 al 12 de julio, aunque aún no están listos los detalles.

Si usted planea viajar a Colombia en los próximos días o meses, debe tomar en cuenta que la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla debe realizarse al menos 10 días antes del vuelo.

La fiebre amarilla es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que contagia el dengue, razón que también motivó a tomar previsiones ante la carencia de la vacuna. Aunque esta enfermedad no se presenta de forma autóctona en Costa Rica desde hace más de 70 años, sigue siendo potencialmente letal: mata a la mitad de quienes la contraen y deja secuelas permanentes en la mayoría de los sobrevivientes.