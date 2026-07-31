¿Cuántos San Carlos hay y qué vive cada uno?

En los últimos días ha aparecido el nombre del equipo de fútbol de San Carlos. Lo curioso es que mientras por un lado queda fuera de toda competencia, por el otro hay felicidad pues vuelven a participar.

Casa caso es por aparte

Empezamos hablando de San Carlos FC, un equipo que jugaba en la Liga de Ascenso y bajo a licencia de Garabito. Resulta que se le investigó y a tres de sus jugadores se les inhabilitó por 15 años, debido al amaño de partidos. Ellos son Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Fabián Rodríguez. Por el mismo delito se deja fuera de toda competencia al cuadro que se distingue por ese FC, de Fútbol Club. La sanción fue de la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol.

Asociación Deportiva

ya puede volver a jugar

Otro club es el de Los Toros del Norte, el tradicional, el que juega en Ciudad Quesada, en la máxima categoría y que hasta fue Campeón Nacional. Ellos hoy vuelven a sonreír, en vista de que debían 70 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social y por eso no se les programó el primer juego del Torneo Apertura de Primera División. La noticia es que ya le pagaron a la caja ese monto y es por eso pueden debutar. Lo harán ante el Deportivo Saprissa, a las 4 de la tarde de este domingo, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Inter es el recién llegado

Pero la historia no termina ahí, ya que el Inter San Carlos es el nuevo inquilino de primera, al quedar campeón de la Liga de Ascenso. Es el cuadro que le dio oportunidad a Joel Campbell para seguir jugando al máximo nivel. Es un nuevo proyecto de la zona de Pital y pese a que juega en el Carlos Ugalde Álvarez no tiene que ver con los otros clubes mencionados.

Tres clubes, uno que ya no existe, realidades distintas pero un mismo nombre, solamente que los diferencia el Asociación Deportiva, Fútbol Club y el Inter. Ya lo sabe para que no se confunda.