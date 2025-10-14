Los nuevos precios de los combustibles se actualizaron a partir de este 14 de octubre, lo que implicó un cambio en la estructura de precios mensual.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) detalló cuánto ganan las estaciones de servicio por cada litro de combustible.

La distribución del costo:

Cada colón que se paga al llenar el tanque se distribuye en distintos eslabones de la cadena energética del país:

1. El Costo de Adquisición

Este es el componente más significativo del precio.

del precio. Representa el 42% del precio en las gasolinas.

del precio en las gasolinas. Alcanza el 50% en el diésel.

en el diésel. Importancia: Este rubro refleja directamente la incidencia de los precios internacionales del petróleo en el mercado local.

2. El Impuesto Único a los Combustibles

Este es el segundo componente en importancia .

. Representa el 40% del precio de la gasolina súper.

del precio de la gasolina súper. Representa el 39% en la gasolina regular.

en la gasolina regular. Representa el 28% en el diésel.

en el diésel. Este tributo se traslada a la Caja Única del Estado, administrada por el Ministerio de Hacienda, y se utiliza para financiar diversas instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los gobiernos locales.

3. El Margen de las Estaciones de Servicio

Este margen cubre los gastos operativos de las gasolineras.

Equivale al 8,4% en la gasolina súper.

en la gasolina súper. Equivale al 8,6% en la regular.

en la regular. Equivale al 10,2% en el diésel.

El panorama general:

La estructura de precios, es fijada por Aresep, tiene como objetivo asegurar la transparencia en su formación y garantizar que cada componente esté debidamente respaldado por los gastos reales del sistema. Este modelo considera las variaciones en el precio internacional del crudo, los costos de importación y las fluctuaciones del tipo de cambio.

Nuevos precios aprobados

Gasolina Súper: ₡677

₡677 Gasolina Regular: ₡662

₡662 Diésel: ₡556

Otros Componentes:

Además de los rubros principales, existen otros componentes menores que garantizan la continuidad y el mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento energético. Estos incluyen: