El Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC) reveló el tiempo que duran las personas en Costa Rica en buscar trabajo.

Casi la mitad (44,9%) de las personas desempleadas busca trabajo por un mes o menos.

de las personas desempleadas busca trabajo por un mes o menos. Un 21,9% tarda entre más de un mes y tres meses en encontrar un puesto.

tarda entre más de un mes y tres meses en encontrar un puesto. Más de un cuarto (25,2%) extiende su búsqueda entre tres meses y un año.

extiende su búsqueda entre tres meses y un año. Un 8,0% de los desempleados lleva buscando trabajo por más de un año.

Cifras de empleo

La tasa neta de participación laboral es del 54,7%.

La fuerza de trabajo se ubica en 2,33 millones de personas.

Actualmente, hay 172.591 personas desempleadas en el país.

en el país. La gran mayoría de los desempleados ( 89,4% ), tiene conocimiento de un solo idioma (su lengua materna), lo que podría limitar sus oportunidades en ciertos sectores.

), tiene conocimiento de un solo idioma (su lengua materna), lo que podría limitar sus oportunidades en ciertos sectores. Las mujeres enfrentan una tasa de desempleo más alta (8,5%) en comparación con los hombres (6,7%).

Regiones como el Pacífico Central presentan la tasa de desempleo más alta (10,0%), lo que sugiere que la duración de la búsqueda de empleo podría ser aún mayor en esas zonas.

Cifras en detalle aquí: