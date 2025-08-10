El Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC) reveló el tiempo que duran las personas en Costa Rica en buscar trabajo.
- Casi la mitad (44,9%) de las personas desempleadas busca trabajo por un mes o menos.
- Un 21,9% tarda entre más de un mes y tres meses en encontrar un puesto.
- Más de un cuarto (25,2%) extiende su búsqueda entre tres meses y un año.
- Un 8,0% de los desempleados lleva buscando trabajo por más de un año.
Cifras de empleo
- La tasa neta de participación laboral es del 54,7%.
- La fuerza de trabajo se ubica en 2,33 millones de personas.
- Actualmente, hay 172.591 personas desempleadas en el país.
- La gran mayoría de los desempleados (89,4%), tiene conocimiento de un solo idioma (su lengua materna), lo que podría limitar sus oportunidades en ciertos sectores.
- Las mujeres enfrentan una tasa de desempleo más alta (8,5%) en comparación con los hombres (6,7%).
- Regiones como el Pacífico Central presentan la tasa de desempleo más alta (10,0%), lo que sugiere que la duración de la búsqueda de empleo podría ser aún mayor en esas zonas.
Cifras en detalle aquí: