Los privados de libertad podrían trabajar de manera obligatoria si prosperan dos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, algunos expertos advierten que aún falta definir criterios vinculados con la relación laboral de los reclusos y la remuneración que deberían recibir por ese trabajo.

Actualmente, cerca de 3.500 personas reos, de una población total de 19.000, reciben una retribución de hasta ¢25.000 mensuales por realizar diversas labores.

Diario Extra consultó a expertos en temas carcelarios, quienes señalaron que, si se establece una relación laboral entre los reclusos y el Estado, se debería considerar el pago de un salario mínimo. Luis Bernardo Arguedas, exdirector de Adaptación Social, indicó que esta figura laboral implicaría definir aspectos relacionados con las cargas sociales, lo que podría representar costos muy elevados.

Rafael Ángel Rodríguez Asociación Ayudando al Privado de Libertad y su Familias “En el caso de que más adelante puedan las empresas privadas contratar a la población penitenciaria debería recibir un sueldo mínimo del oficinista uno del Poder Judicial, por lo cual podría ser de ¢250 mil porque es el mínimo, así el privado de libertad podría recibir una remuneración”.

Respecto a las remuneraciones, Arguedas advirtió que, si se establece el salario mínimo como base, surgiría incertidumbre sobre la capacidad del Estado para cubrir ese gasto para toda la población penitenciaria.

“Si hablamos de un salario mínimo por ley, estamos hablando de una gran cantidad de dinero, y no sabemos si el Estado puede cubrirlo”, afirmó.

Por su parte, Mariano Barrantes, exdirector de Adaptación Social, señaló que, al no existir una relación laboral entre la institución penitenciaria y la población penal laboralmente activa, no se les puede ofrecer el salario mínimo establecido por ley.

“¿De dónde obtendrán los recursos económicos para pagar a la población penal por realizar actividades laborales? Con el presupuesto actual, no es posible”, advirtió.

Barrantes también subrayó que la Dirección General de Adaptación Social no cuenta con la capacidad para asumir una tarea de tal magnitud, debido a su limitado presupuesto y a la insuficiencia de personal administrativo y de seguridad.

El abogado penalista Rafael Rodríguez considera que el trabajo penitenciario debe concebirse como una herramienta de rehabilitación y reinserción social.

“La remuneración debe ser acorde con las labores asignadas. Si se trata de una jornada de 48 horas semanales, debería pagarse el salario mínimo”, opinó.

Aunque las propuestas actuales no establecen un monto específico para el pago de las labores, sí indican que el salario debe dividirse en varios porcentajes, contemplando los gastos de alimentación y estadía de los reclusos.