¿Cuándo volverá a jugar Manfred Ugalde con la Sele?

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El delantero Manfred Ugalde quedó fuera de la lista de convocados de la Selección de Costa Rica para los partidos de la Liga de Naciones de Concacaf que se jugarán a partir de este jueves.

Fue en el partido de la eliminatoria mundialista 2026 contra Honduras cuando el atacante fue expulsado y recibió una sanción de cuatro partidos oficiales, es decir, no podrá estar en ninguna competición avalada por Concacaf o FIFA.

En caso de que la tricolor clasifique a los cuartos de final de esta competición, Ugalde ya estará libre del castigo y podrá ser tomado en cuenta para dichos compromisos.

Los partidos que se perderá son los siguientes:

24 de setiembre: contra Curazao

27 de setiembre: contra Haití

1 de octubre: contra Nicaragua

4 de octubre: contra Haití

El futbolista que milita en el Spartak de Moscú estuvo en el partido contra Colombia e Inglaterra en junio de este año debido a que, como eran de carácter amistoso, no contaban para los registros oficiales.

Las opciones en ofensiva que tiene el entrenador de la Selección recae en futbolistas como Josimar Alcócer, Orlando Sinclair, Anthony Hernández o Doryan Rodríguez.