¿Cuándo volverá a jugar Ian Martínez con los Cavaliers?

El costarricense Ian Martínez tendrá una nueva oportunidad para seguir mostrando su talento este miércoles cuando los Cleveland Cavaliers enfrenten a los New Orleans Pelicans en la NBA Summer League que se disputa en Las Vegas.

El encuentro está programado para las 4:30 p.m. (hora de Costa Rica) y podría representar una nueva vitrina para el nacional, quien busca abrirse camino en el baloncesto profesional de Estados Unidos.

Martínez viene de hacer historia al convertirse en uno de los pocos costarricenses en disputar minutos en la Summer League de la NBA.

Este lunes tuvo su debut en la victoria de Cleveland por 90-73 sobre el Miami Heat, donde permaneció en cancha durante 1 minuto y 44 segundos.

A pesar del poco tiempo de juego, el basquetbolista nacional aprovechó su oportunidad al registrar dos puntos, un rebote y una asistencia, además de encestar el único lanzamiento que realizó durante el compromiso.

La participación ante Miami marcó un cambio importante para Martínez, quien no había visto acción en los dos primeros partidos de los Cavaliers en el torneo frente a los Indiana Pacers y los Detroit Pistons.

Ahora, el costarricense espera sumar más minutos ante los Pelicans y continuar ganando protagonismo en una competición que reúne a jóvenes talentos, jugadores recién egresados del baloncesto universitario y prospectos que buscan convencer a las franquicias de la NBA.

Además de la oportunidad individual para Martínez, el partido también será clave para las aspiraciones de Cleveland dentro del certamen.

Un buen resultado podría permitirle al equipo disputar más encuentros durante el fin de semana, aumentando así las posibilidades del costarricense de seguir mostrándose ante los cuerpos técnicos y directivos de la liga.

La Summer League es considerada una de las principales plataformas de evaluación para los equipos de la NBA, que utilizan estos partidos para identificar jugadores que puedan incorporarse al primer equipo o a sus filiales en la G League.

Aunque Martínez forma parte del plantel de los Cavaliers durante el torneo, una eventual oportunidad profesional no depende únicamente de esa organización.

Su desempeño también es seguido por otras franquicias, que podrían interesarse en ofrecerle un contrato si logra destacar en los próximos compromisos.