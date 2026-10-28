Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, cuestionó la propuesta impulsada por el oficialismo para permitir la reelección presidencial consecutiva y señaló que el país debería concentrar su agenda política en problemas como la pobreza, el desempleo, la situación del turismo y la atención hospitalaria.

Alvarado sostuvo que la discusión sobre la continuidad de una persona en la Presidencia no debería desplazar otras necesidades que, a su criterio, afectan directamente la calidad de vida de la población.

Foto: Raquel Vargas.

El exmandatario, quien gobernó entre 2018 y 2022, añadió que un Gobierno debería colocar esas problemáticas en el centro de su gestión.

“Un gobierno debe priorizar mejorar la calidad de vida de las personas. Eso podría estar en el centro de la agenda, en mi opinión”, agregó.

Alvarado también defendió el modelo de alternancia política costarricense y destacó que, una vez concluido el mandato, quien ocupó la Presidencia vuelve a someterse a las mismas condiciones que cualquier ciudadano.

El expresidente Rodrigo Chaves. Foto: Archivo.

“Costa Rica tiene algo que es muy bueno, que es que cuando un presidente o una presidenta termina su periodo, sale de Casa Presidencial y debe caminar por la calle como cualquier otro ciudadano, sin escolta; debe ya sea enfrentar las causas que tenga o los cuestionamientos judiciales de cualquier orden y debe responder como cualquier otro ciudadano”, expresó.

Para el expresidente, esa característica constituye uno de los elementos que conviene preservar dentro del sistema democrático costarricense.

“Yo creo que eso es algo muy bonito que tiene la democracia costarricense y creo conveniente que se preserve”, concluyó.