¿Cuándo un conflicto escolar se convierte en delito?

Lo que antes terminaba con una boleta, una suspensión o una llamada a los padres, hoy puede terminar en un expediente judicial. La violencia en centros educativos no solo va en aumento, sino que cada vez con mayor frecuencia deja de resolverse en la oficina de la dirección para trasladarse a los tribunales.

El límite entre una falta disciplinaria y un delito no siempre es evidente, pero sí es determinante. Cuando una conducta agresiva encuadra como contravención o delito, es decir, cuando vulnera la integridad física, emocional o sexual de otra persona, deja de ser un asunto interno del centro educativo y pasa a lo penal.

Según Gabriela Alfaro, fiscal adjunta penal juvenil, una conducta agresiva puede dejar de ser un asunto disciplinario cuando encuadra como contravención o delito.

“Es importante comprender que estos hechos pueden ser conocidos en la jurisdicción penal juvenil cuando la persona responsable tiene entre 12 y 18 años”, detalló Alfaro.

Las cifras reflejan esta realidad. Del 2024 al 2025, el Ministerio Público registró un aumento significativo en las denuncias por hechos violentos ocurridos dentro de centros educativos. Los casos pasaron de 3.798 a 5.313, lo que representa 1.515 denuncias más en tan solo un año.

Muchos de estos episodios comienzan como situaciones de bullying. Sin embargo, especialistas advierten que el acoso escolar no debe minimizarse. Puede iniciar con agresiones psicológicas o verbales, pero escalar a hechos físicos o incluso sexuales si no se interviene a tiempo.

“El bullying es un fenómeno que implica actos de agresión. Estas situaciones pueden ascender de una violencia psicológica a una física si no se atienden a tiempo”, señaló Alfaro.

En el caso de personas menores de 12 años, la intervención corresponde al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que aborda la situación desde un enfoque de protección. Si el agresor tiene entre 12 y 18 años, el caso puede llegar a un juez penal juvenil, quien podría imponer medidas como supervisión, programas obligatorios o internamiento.

Las estadísticas del período 2024-2025 evidencian la gravedad del fenómeno. La agresión sexual figura como la conducta más denunciada, seguida de amenazas y actos obscenos.