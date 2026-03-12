¿Cuándo será la extradición de Celso Gamboa y “Pecho de Rata”?

Este jueves llegó el documento desde Estados Unidos de las promesas solicitadas por Costa Rica para extraditar a Celso Gamboa y Edwin López (alias Pecho de Rata).

El gobierno de Estados Unidos se comprometió a que, de imponerse una condena, esta no excedería el máximo de 50 años de prisión, que corresponde al límite de pena establecido en la legislación costarricense.

Asimismo, ofreció la garantía de que se descontará del eventual cómputo de la pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.

Carlo Díaz, fiscal general, explicó que ahora un juez deberá revisar los documentos enviados por Estados Unidos, para dar el aval definitivo.

“Una vez que el juez, de acuerdo a su carga de trabajo, verifique la situación, ya podría ordenar la extradición”, dijo Díaz.

Posteriormente, se dará una etapa de coordinación con las autoridades estadounidenses.

“Ellos tienen interés de enviar un avión de ellos, precisamente para que se haga el traslado, no es de un día para otro, tiene que ser coordinado”, agregó.