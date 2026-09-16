¿Cuándo se elegirá al nuevo presidente del Poder Judicial?

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Corte Suprema de Justicia definió el calendario que seguirá para la elección de la nueva persona que ocupará la Presidencia del Poder Judicial, proceso que tendrá sus principales fechas entre finales de septiembre y octubre de 2026.

Según lo acordado por Corte Plena, el periodo para presentar candidaturas comenzará el lunes 28 de septiembre y finalizará el lunes 12 de octubre a las 4:30 p.m.

Las postulaciones podrán presentarse de manera presencial ante la Secretaría General de la Corte o mediante el correo electrónico habilitado para este procedimiento.

Una vez cerrado el plazo, se deberá informar públicamente quiénes son los magistrados que formalizaron su aspiración a ocupar la Presidencia.

La segunda fecha clave será el lunes 26 de octubre, cuando las personas candidatas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante la Corte Plena.

Ese mismo día se realizarán las primeras cinco votaciones para intentar definir a la persona que asumirá la Presidencia del Poder Judicial.

Inicialmente, se plantearon como opciones el 26 y 27 de octubre. Sin embargo, se optó por el lunes 26 debido a que ya existe una sesión programada para ese día y hay antecedentes de procesos anteriores realizados durante sesiones ordinarias de los lunes.

“Entonces sería del 28 de septiembre al 12 de octubre la presentación de candidaturas y el 26 de octubre se haría la presentación de propuestas y las primeras votaciones. Ese sería el calendario oficial”, se indicó durante la sesión.

¿Cómo se realizará el proceso?

El procedimiento se rige por la circular 88-2017, específicamente por las disposiciones relacionadas con los plazos para inscripción de candidaturas, presentación de propuestas y votaciones.

La normativa establece un plazo de 15 días para recibir postulaciones una vez producida la vacante. Corte Plena había determinado anteriormente que se trata de días naturales y que el último día el plazo vence conforme al horario de funcionamiento de la Secretaría de la Corte, es decir, a las 4:30 p.m.

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Posteriormente, dentro de los 15 días siguientes al cierre de las inscripciones, deben realizarse las presentaciones de las candidaturas y comenzar las votaciones.

Las reglas específicas para la exposición de propuestas deberán ser acordadas por las propias personas candidatas. En caso de que no exista consenso, corresponderá a Corte Plena establecerlas.