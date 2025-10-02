El delantero panameño Newton Williams ha mostrado una evolución positiva en su recuperación, sin embargo, su regreso a las canchas podría tardar más de lo esperado.

En entrevista con Extra Deportes, el médico del Saprissa, Esteban Campos, reveló cuándo podría darse el retorno del panameño al terreno de juego.

“Newton va recuperándose en excelente forma, es un muchacho muy comprometido. Nos tiene muy satisfechos. Pero, definitivamente, aún falta bastante para que regrese a la competencia”, explicó Esteban Campos.

El tiempo estimado para el regreso de Newton Williams tras su lesión es de aproximadamente seis meses más, lo que lo situaría de vuelta entre marzo o abril de 2026. Por ello, no se descarta que Saprissa busque un centrodelantero una vez finalice el presente Torneo de Apertura.

El panameño se lesionó el pasado 29 de julio durante un partido ante Cartaginés por la Copa Centroamericana, en el que, por cierto, dejó su huella al marcar el segundo gol de aquella noche.